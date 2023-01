Cartabianca, Massimo Cacciari promuove il governo Meloni

31 gennaio 2023 a

a

a

Governo Meloni, è già tempo di fare i primi bilanci. La trasmissione "Cartabianca" in onda su Rai3 il 31 gennaio ha preso in esame anche l'andamento e i risultati raggiunti finora dall'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. In studio c'era anche il filosofo Massimo Cacciari che ha elogiato il premier per i successi raggiunti in politica estera. Tra i primi obiettivi di Meloni c'era quello di farsi accreditare agli occhi di Europa e Stati Uniti. E c'è riuscita in pieno, come ha detto Cacciari a Berlinguer. "I primi cento giorni di governo? - si è chiesto Massimo Cacciari parlando con Bianca Berlinguer - Meloni aveva il problema di farsi accogliere dall’Europa e dagli Stati Uniti. Mi pare che ci sia riuscita. I binari su cui si può muovere il governo sono abbastanza obbligati in un Paese con un debito pubblico altissimo".

Fedez fa ironia su Emanuela Orlandi, Corona lo annienta con una citazione

Di diverso avviso Lerner che ha, invece, criticato il governo. "Finora Meloni ha usato molto la retromarcia - ha detto Lerner durante Cartabianca - L’incognita è se applicheranno i provvedimenti di destra identitaria, dai migranti al reddito di cittadinanza. Tutti provvedimenti che fanno piacere solo a una parte dell’elettorato".