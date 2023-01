Bella ma', Diaco zittisce la concorrente e Lucarelli si infuria: cosa tira fuori

31 gennaio 2023 a

Durante il programma di Pierluigi Diaco, Bella ma' su Rai 2, alla concorrente Raffaella impegnata nel quiz che vede contrapposti i "boomer" e la generazione Z scappa una parolaccia, un "che pa**e che siete!" che fa indignare il conduttore che la rimprovera a lungo in un modo ritenuto eccessivo da molti telespettatori, come dimostrano i tweet seguiti alla messa in onda. "Raffaella, non si possono dire parolacce, te lo vieto assolutamente e mi scuso con il pubblico". Diaco si avvicina al banco della concorrente e annuncia che non potrà parlare in trasmissione per una settimana, Raffaella si giustifica dicendo di avere avuto una reazione istintiva, ma accetta la "punizione". "Le reazioni istintive in televisione si controllano. Noi siamo il servizio pubblico. Che p... non si può dire", continua il conduttore.

Umiliare una signora nessuno perché ha detto “che palle”, ma ridere della barzelletta sulla moglie puttan*a, detta però da una che conta qualcosa. La doppia morale di Diaco che ha chiamato il programma “Bella ma’” per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito. pic.twitter.com/mH8tQfoyWE — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 30, 2023

A intervenire nel dibattito sociale che si è scatenato è Selvaggia Lucarelli che spara a zero su Diaco tirando fuori un altro spezzone di Bella ma'. "Umiliare una signora perché ha detto "che p**le" e ovviamente ridere della barzelletta sulla moglie un po’ putt***a, detta però da una che conta qualcosa", dice la giornalista del Domani in riferimento a una storiella raccontata da Iva Zanicchi nel programma. "La doppia morale di questo conduttore che ha chiamato il programma Bella Ma’ per fare il giovane e poi fa le ramanzine da nonno ammuffito a una poveretta in diretta TV. Pieno di gente forte con i deboli in televisione", è la stoccata finale di Lucarelli.