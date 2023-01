Crosetto canta "Bella Ciao". Così Fiorello incastra il ministro

30 gennaio 2023 a

Intona Bella Ciao tra gli applausi del pubblico e il video diventa virale. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è all'Auditorium Conciliazione di Roma tra i tanti vip invitati per raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Sul palco della serata condotta da Eleonora Daniele, lo show di Fiorello che non perde l'occasione di provocare il ministro - seduto in platea - fino a costringerlo a cantare il brano simbolo della Resistenza. Lui ride, prova a dire di no ma alla fine cede tra gli applausi divertiti del pubblico.