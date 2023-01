L'Aria che Tira, Nardella fa polemica su Salvini. Senaldi lo ammutolisce così

27 gennaio 2023 a

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è stato ospite della puntata del 27 gennaio de L’Aria che Tira, il programma televisivo del mattino di La7 condotto da Myrta Merlino, e all’improvviso, nel bel mezzo di altre tematiche, se la prende con Matteo Salvini e le sue dichiarazioni sulla partecipazione di Volodymyr Zelensky a Sanremo 2023: “Mi piacerebbe che Matteo Salvini andasse in televisione a parlare di come semplificare le leggi e realizzare le opere pubbliche del Pnrr, invece che parlare del Festival di Sanremo”.

Pietro Senaldi, direttore di Libero, fa notare che il politico toscano predica bene e razzola male: “Anche Nardella sta parlando di Sanremo, se ti fanno una domanda rispondi. Devo pensare che Nardella non si occupi di cose importanti perché sta parlando di Sanremo adesso?”. Nardella prova a replicare dopo la stilettata: “Direttore non l’ho aperto io il dibattito su Sanremo, l’ha aperto Salvini, poteva evitarlo e parlare di cose più serie e delle opere del nostro Paese che non partono”.