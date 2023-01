Piazzapulita, Formigli loda Giorgia Meloni sull'Ucraina: "Promessa mantenuta"

26 gennaio 2023 a

A "PiazzaPulita" si parla di guerra e armi, giovedì 26 gennaio. “È una escalation militare l’invio di carri armati è il segno che la guerra sta cambiando" ha spiegato il conduttore di La7 Corrado Formigli aprendo la puntata con il suo editoriale. Il giornalista commenta la crisi Ucraina e non può non riconoscere che il premier Giorgia Meloni abbia mantenuto la sua parola. "Qui bisogna sottolineare la promessa mantenuta dal premier - ha dichiarato Formigli - Quella sul sostegno totale all’Ucraina e allo schieramento atlantico”.

Poi il conduttore è passato all'attacco cavalcando il tema caldissimo del carburante e quello dei migranti: "Abolizione delle accise, promessa storica di Fratelli d'Italia? Non è stata fatta. Mes? Il governo ora “draghianamente” lo ratificherà. Blocco navale? Il governo ha scoperto che non si può fare. E se l’è presa con le Ong. Più centralità del Parlamento? In tre mesi il governo Meloni ha emanato 15 decreti. Più di qualunque altro".