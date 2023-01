La rivelazione di Loredana Lecciso in tv: ho guadagnato tanti soldi

Francesco Fredella 26 gennaio 2023 a

Al Festival, quest'anno, ci sarà Al Bano. Ma non in gara. Il Leone di Cellino sarà in veste di super ospite. Loredana Lecciso, la sua storica compagna da oltre 20 anni, seguirà Sanremo da casa. E' lei stessa a raccontarlo in tv, ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma' su Rai2. Loredana torna in diretta in tv conquistando tutti grazie alla sua spontanea naturalezza. Tra una chiacchierata e un po' di musica tutto procede al meglio nel corso di Bella Ma': un bel colpo per il giornalista-conduttore della Rai. Loredana appare divertita, oltre a essere in forma perfetta. La compagna di Al Bano si racconta senza segreti: “Diventerò presto nonna e sarà un’emozione nuova e bellissima". Il riferimento è alla sua primogenita Brigitta che è pronta alle nozze e, dopo il matrimonio, la renderà nonna. Poi arriva la domanda da cento milioni di dollari: meglio Al Bano in coppia o come solista? Loredana risponde così: "Ha già dato. Io non vado contro nessuno, rispetto la storia della musica italiana perché da piccolina ho sempre ascoltato "Ci sarà", "Felicità" ecc. Ma io Loredana Lecciso, adulta di 50 anni, ammiro Al Bano solista, perché credo che le sue capacità vocali vadano oltre e non abbiano in alcun modo limite e possono spaziare nel mondo della musica". Una risposta super partes.

Nel corso della puntata interviene anche Simona Ventura, che è molto legata alla Lecciso da una profonda amicizia. Nel passato di Loredana c'è sempre stata la tv, senza la smania di apparire a tutti i costi. E' stata sempre corteggiata da molti programmi (il Grande Fratello Vip o L'isola dei famosi, solo per citarne alcuni), ma ha sempre rifiutato. "Ho guadagnato un sacco di soldi. Ma aggiungo che talvolta li ritenevo, per certi versi, immeritati e quindi grazie a Dio, e non l’ho mai detto questo lo sto dicendo qui per la prima volta, li ho condivisi molto facendo guadagnare anche altri”, conclude la Lecciso.