Loredana Lecciso conosce il suo futuro genero su Rai2: "Facciamo le presentazioni con Al Bano"

Loredana Lecciso torna in tv. E lo fa con un'ospitata da Pierluigi Diaco, a Bella Ma su Rai2. La compagna di Al Bano (la loro è una storia solida, che va avanti da 20 anni) conquista il pubblico. Simpatia travolgente, presenze televisiva, disinvoltura: Loredana, che mancava da un po' di tempo dalla tv, non perde un colpo. E' sempre sul pezzo.

Ad un certo punto Alessio, un giovane che fa parte della trasmissione, gela tutti dicendo: "Mi presento, lei non mi conosce, sono il suo futuro genero". Sembra, insomma, abbastanza interessato alla piccola di casa Carrisi, Jasmine che sta incassando un successo dopo l'altro. Loredana, però, coglie la palla al balzo e risponde così al ragazzo: "Allora facciamo le presentazioni con Al Bano, ti presento il nostro futuro genero. Aspetta, prima voglio tranquillizzarlo, è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto un attimo fa".

Qualche settimana fa, Jasmine Carrisi si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Chi. Ed ha confessato di essere stata vittima di bullismo. “È anche bello che ogni essere umano si scontra con il mondo... io non lo sapevo perché lei è sempre stata discreta e serena ma penso che sarà stato solo un episodio", racconta Loredana. “Io a volte vedo delle presone adulte, anche donne che scrivono sui social certi commenti. Io non scriverei mai commenti cattivi, critiche non costruttive e offese a ragazze di 20 anni. Mi fanno più pena loro che non coloro che subiscono i commenti. Mi vengono dei dubbi se siano persone risolte", dice ancora la Lecciso. Di lei e di Al Bano si parla da anni, molto anni. "Siamo sposati con la mente", aveva detto qualche tempo fa il Leone di Cellino. Chi conosce bene la coppia sa che è davvero così.