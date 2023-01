Ginevra Elkann, produzioni cinematografiche in rosso

Andrea Giacobino 26 gennaio 2023 a

I business di Lapo Elkann non brillano. Ma non eccellono neanche quelli della sorella Ginevra che da anni si occupa di produzioni cinematografiche con la sua Asmara Films fondata nel 2010. Qualche settimana fa, infatti, a Roma si è svolta l’assemblea degli azionisti della società per approvare il bilancio 2021. L’esercizio, a fronte di ricavi in calo anno su anno da 391mila a 154mila euro, si è chiuso con una perdita di 132mila euro dopo quella di 425mila euro del precedente esercizio. Il passivo è stato riportato a nuovo ma nel frattempo il patrimonio netto s’è quasi eroso scendendo a 68mila euro. Di Asmara Films la Elkann possiede il 98% mentre il 2% è di Giovanni Gaetani d’Aragona, il marito dal quale s’è recentemente separata.

L’altra società di produzioni cinematografiche della nipote del defunto Giovanni Agnelli si chiama Good Films ma anche qui i numeri sono deludenti perché qualche settimana l’assemblea soci ha esaminato la situazione patrimoniale alla fine dell’agosto scorso che evidenziava un rosso di 260mila euro. A questo punto bisognava intervenire e la Elkann ha dovuto sborsare 630mila euro totali di cui 503mila mila per coprire le perdite pregresse, ripianate per il restante anche azzerando il capitale e le riserve. La figlia di Margherita Agnelli e Alain Elkann ha poi ricostituito il capitale a 50 mila euro, di cui il 99% a lei intestato e l’1% rimasto proprio alla Asmara