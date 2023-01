L'Aria che Tira bollente: Sallusti abbandona lo studio dopo la rissa con Maiorino

26 gennaio 2023 a

Dopo Vauro tocca ad Alessandro Sallusti. Puntata movimentata quella del 26 gennaio de L’Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, che deve far fronte agli animi bollenti dei suoi ospiti. Il primo ad abbandonare lo studio dopo uno scontro con Fabrizio Roncone del Corriere della Sera è il noto vignettista, che si alza dalla poltrona e se ne va, lasciando tutti di stucco. Qualche minuto dopo la scena si ripete quasi uguale e vede protagonista il direttore di Libero, che si scaglia contro Alessandra Maiorino, deputata del Movimento 5 Stelle: “Penso che l’onorevole dovrebbe ripassare un attimo la storia della filosofia, perché se c’era uno che riteneva…”. Mentre parla la grillina lo interrompe: “La ripassi lei!”. Sallusti perde le staffe per l’interruzione: “Non è l’ora, faremo un confronto su Socrate e la verità. Il suo partito ha votato per l’invio di armi all’Ucraina e per stare dentro il patto della Nato”.

Le voci dei due contendenti iniziano ad accavallarsi, con Merlino che cerca di riportare la calma. “Non si può, lei è in una trasmissione televisiva, non sta facendo un comizio - sbotta Sallusti -. La conduttrice ha dato la parola a me”. “Io ho aspettato venti minuti” interviene ancora Maiorino sopra il giornalista. Merlino cerca di silenziare la deputata del M5S per far parlare Sallusti, che all’ennesima interruzione dell’esponente del partito guidato da Giuseppe Conte si toglie l’auricolare, si alza dalla propria scrivania e abbandona il collegamento. “No pure Sallusti, ti prego Alessandro… Oh Gesù!” la reazione di Merlino per il secondo momento critico della trasmissione. La padrona di casa cerca di smorzare la tensione, con una bacchettata finale a Maiorino: “È tipo il Grande Fratello, rimarremo in pochi alla fine. Si possono avere idee differenti, avendo la pazienza e il rispetto di far parlare anche gli altri”.