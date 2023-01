In Onda, Roberto Scarpinato: Messina Denaro ha deciso di lasciarsi catturare

22 gennaio 2023 a

La cattura di Matteo Messina Denaro ha fatto esultare l'Italia intera. Finalmente è stato assicurato alla giustizia uno dei più efferati stragisti e ultimo boss della mafia. In molti, però, si chiedono come sia stata possibile la sua lunghissima latitanza. Se n'è parlato durante la puntata di "In Onda" del 22 gennaio. Ospite in collegamento con gli studi di La7 c'era anche Roberto Scarpinato, ex magistrato anti-mafia, che ha messo in evidenza come, probabilmente, è stato lo stesso boss a decidere di farsi catturare dalle forze dell'ordine. A prova di questo ci sarebbe la serie eclatante di errori commessi da Messina Denaro.

: "Messina Denaro non è più Diabolik come l'avevamo battezzato, cioè un capomafia estremamente raffinato che riusciva a sfuggire a tutte le indagini - ha detto Roberto Scarpinato, ex magistrato anti-mafia - Ha iniziato a commettere una serie di errori da dilettante: usare il telefonino, chattare. Perché evidentemente aveva deciso di lasciarsi prendere".