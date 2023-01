Otto e mezzo, De Micheli: "Io sorpresa delle primarie Pd". Gruber la stronca

20 gennaio 2023 a

Paola De Micheli nei sondaggi per le primarie del Pd è alle spalle di Stefano Bonaccini e Elly Schlein, insomma è difficile che raggiunga il ballottaggio del voto congressuale del Pd. E nello studio di Lilli Gruber, a La7, trova un clima piuttosto incandescente, con la conduttrice di Otto e mezzo che la incalza a più riprese, sul Partito democratico ormai invisibile nell'opposizione e surclassato dal Movimento 5 stelle, e sulla mancanza di posizioni chiare su più temi,

Tuttavia, De Micheli davanti alla conduttrice e agli ospiti tra cui Beppe Severgnini che poco prima aveva detto di preferire Bonaccini, afferma: "segnatevi questo, dopo il voto dei circoli la sorpresa sarà De Micheli. Io sono la sindacalista degli iscritti che in questo congresso, come sapete, non hanno contato niente: non decidono i parlamentari, non decidono la linea politica del partito e non sono nemmeno determinanti per decidere i segretari". Per questo la candidata spiega che vuole cambiare le regole del partito. E qui arriva l'altra ramanzina di Gruber.

"Ma potete continuare a parlare di regole?" sbotta la conduttrice che nella foga chiama l'ospite Meloni: "È dal 25 settembre che parlate di regole, non fate altro". L'ospite afferma che non parla delle regole del congresso ma del partito, ma la differenza non convince Gruber: "Sono passati quattro mesi dalle elezioni e ancora dite che presenterete il manifesto delle regole. Andava fatto un nuovo segretario subito".