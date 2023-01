Costantino Vitagliano, cosa rivela su Tom Cruise e Brad Pitt

Francesco Fredella 20 gennaio 2023 a

a

a

Ha conosciuto i grandi della tv. E non solo. Ha attraversato la Prima Repubblica televisiva ma anche la seconda. Si è arreso alla Terza Repubblica perché, forse, non ama il mondo degli influencer. Costantino Vitagliano, il tronista per antonomasia, si confessa in una lunga intervista a "Il Corriere della sera". Dalle serate con Leonardo DiCaprio a Beyoncé o Jay Z, passando per Daniele Interrante: un'intervista fiume in cui ha raccontato ogni dettaglio della sua vita. "Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare. Arrivavo alle 3 di notte, col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno", ha raccontato. Poi quegli anni d'oro sono finiti. Un vero e proprio stop. La sua vita è cambiata ma Vitagliano ha deciso di tornare in tv: si parla di un programma Rai.

Quanto si guadagna al Gfvip? Costantino Vitagliano svela il cachet da capogiro, ma si lamenta



"L’episodio più incredibile della mia carriera? Trovarmi con Tom Cruise e Brad Pitt fra i corpi più belli in una lista americana. Avevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila euro, e Ferrari, Lamborghini. Ora l’auto la noleggio se mi serve. Ma vedo gli aspiranti influencer che si fanno la foto davanti alla Ferrari di un altro. Io ho fatto esperienze vere. Questi se li lasci senza telefono che fanno? Io ho vissuto 5 anni a Madrid, Leo DiCaprio stava sempre nel privé con me. Sono stato senza t-shirt in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi”, ha detto nel corso dell'intervista.