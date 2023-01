Tagadà, Caselli su Messina Denaro: pessimista sul fatto che possa collaborare

18 gennaio 2023 a

a

a

Matteo Messina Denaro, dopo la cattura si pensa all'ipotesi della sua collaborazione con la giustizia. Il boss, l'ultimo padrino della mafia, potrebbe fornire dettagli utilissimi per ricostruire le dinamiche che hanno portato al periodo stragista del '93. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà in onda su La7 il 18 gennaio.

"Non ho la sfera di cristallo ma spero che possa collaborare - ha detto Giancarlo Caselli - Così si potrà rispondere al desiderio di verità e giustizia per i familiari delle stragi del '93. Sono personalmente pessimista soprattutto a giudicare da questa sua prima fase dopo la cattura Finora lui ha detto: "Sono incensurato, non mi pento. Questa sua frase può essere depistante ma potrebbe anche essere la verità. Vedremo che succederà durante la prossima puntata ecco...".