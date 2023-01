"Che Dio ci aiuti", cosa farà Elena Sofia Ricci nella nuova stagione tv

11 gennaio 2023 a

Tutto pronto per la messa in onda della prima puntata della nuova serie "Che Dio ci aiuti" prodotta dalla Lux Vide. Si tratta di una fiction molto attesa dal pubblico e di grande successo. RTL 102.5 ha dedicato una giornata a "Che Dio ci aiuti" con i protagonisti e il produttore Luca Bernabei. Andiamo per gradi, Francesca Chillemi, che interpreta Azzurra, ha raccontato a RTL 102.5 l’emozione della nuova stagione. «Domani siamo in onda e sono emozionatissima. Siamo ancora sul set, stiamo finendo le riprese. È una sensazione molto bella perché non c’è l’attesa, sei ancora nel personaggio e intanto lo vedi già in onda. "Che Dio ci aiuti" è stato per me una crescita anche personale, le persone che ho incontrato sul set sono entrate a far parte anche della mia vita privata. Fare questo lavoro è un dono», ha detto. «Alla fine della sesta stagione, Azzurra ha ricevuto la sua chiamata. La lasciamo così, davanti a questa importante scelta – ha continuato la Chillemi – La settima stagione inizia con un'Azzurra convinta per la scelta fatta ma messa di fronte a una grande mancanza: Suor Angela, che rappresenta un pilastro nella sua vita, piano piano si allontanerà. Ma questo permetterà ad Azzurra di mettere un po’ in pratica i suoi insegnamenti».

Tutte le novità sulla nuova serie sono arrivate direttamente dal produttore, Luca Bernabei. Che ha detto: «Elena Sofia Ricci sarà nella nuova stagione di "Che Dio ci aiuti", sarà l’angelo custode. Andrà e verrà...». Poi l’amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabei, ha raccontato per filo e per segno la nuova stagione di "Che Dio ci aiuti", in prima visione su Rai 1 dal 12 gennaio. «La settima edizione sarà la più bella – ha affermato Luca Bernabei – "Che Dio ci aiuti" è una carezza per l’anima in un periodo in cui di carezze ne riceviamo ben poche. Siamo bombardati da fatti e storie terribili e Suor Angela e Azzurra ci aiutano a decifrarli con più leggerezza e a viverli con un tocco di spiritualità, che non guasta mai. Non dobbiamo pensare che siamo gli unici e possiamo risolvere tutto, ogni tanto alzare lo sguardo verso l’alto e dire come Suor Angela “Che Dio ci aiuti”, può servire». Nella nuova stagione, Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, si troverà ad affrontare nuove prove senza la preziosa presenza di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che sarà temporaneamente assente dal convento ma sempre pronta a dare il suo supporto alla novizia. «Francesca Chillemi nel corso degli anni ha saputo evolversi all'interno della serie», ha detto ancora Bernabei. «All'inizio il personaggio di Azzurra aveva un ruolo prevalentemente comico ma con il passare del tempo, Francesca è cresciuta artisticamente diventando capace di interpretare anche ruoli più drammatici. Per questo motivo abbiamo deciso che fosse pronta per un passaggio di testimone. Elena Sofia Ricci sarà presente nella serie, sarà l’angelo custode, con lei inizierà la serie, andrà e verrà».