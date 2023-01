Dimartedì, Giannini non si tiene: "Crosetto come Fred Flinstone". Assalto a Meloni sulle accise

10 gennaio 2023 a

"Quando passi dalla curva sud dell'opposizione al governo...". I prezzi del carburante tornati ad alzarsi dopo lo stop allo "sconto" introdotto dal governo di Mario Draghi e mantenuti fino al 31 dicembre 2022 scatenano gli osservatori più critici ne confronti dell'esecutivo di Giorgia Meloni. Nel corso della puntata del 10 gennaio di Dimartedì, il programma condotto da Giovannio Floris su La7, il direttore de La Stampa Massimo Giannini va all'attacco della premier rivangando un vecchio video della leader di Fratelli d'Italia, all'epoca unica forza apolitica all'opposizione: "Invocava l'abolizione delle accise sulla benzina, ma in maniera indignata... Sono passati due anni e mezzo da allora... Aveva preteso che Draghi tagliasse le accise, e lui lo aveva fatto. Governa lei e toglie quella riduzione, e le accise aumentano", afferma il giornalista che spara sulla "destra populista, che fa narrazioni diverse quando è all'opposizione e quando è al governo".

Argomentazioni che scatenano gli applausi dello studio "amico", ma che non tengono conto della situazione ereditata dal governo di centrodestra ma anche dell'ultimo provvedimento, varato in Cdm, che impone l'esposizione del prezzo medio nazionale nei distributori di carburante per evitare speculazioni e rincari ingiustificati. Ma tant'è.

Floris mostra allora alcuni dati dai quali si evince che con i soldi usati per alcune misure varate in manovra come la flati tax e quota 103 si sarebbe potuto prorogare lo sconto per tre mesi: "Perché Meloni non lo ha fatto?". Giannini qui ammette che la premier "non si è inventata niente, ha vinto le elezioni e in pochi mesi ha dovuto fare una manovra economica" in cui ha conservato le misure del governo Draghi inserendo misure per la "base elettorale che l'ha votata". Tra cui, è l'assalto finale tra gli applausi dello studio, "gli evasori a cui strizza l'occhio". Il giornalista va poi all'attacco anche del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha criticato con forza la politica dei tassi della Bce: "Sembra Fred Flinstone", e cita pure la frase più famosa del cavernicolo dei cartoni animati "Wilma la clava"...