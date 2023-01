Salvini stronca Saviano: "Io dissociato? È arrabbiato col mondo, e con me"

09 gennaio 2023 a

Matteo Salvini replica a Roberto Saviano che lo ha definito "dissociato". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture fa notare come "il signor Saviano sia sempre arrabbiato col mondo (e con me)". "La miglior risposta - aggiunge Salvini - è quella di lavorare per tutti gli italiani, anche per lui, con sorriso e pazienza".

Lo scrittore di Gomorra aveva attaccato il ministro in merito alla proposta di mettere in carcere gli pseudo attivisti per l'ambiente che imbrattano muri e opere d'arte.:"Sarebbe interessante rispondessero i promotori del referendum in materia di Giustizia, tra questi anche Salvini. Il leader leghista è politicamente dissociato", le parole di Saviano secondo cui il vicepremier "va a vento. la sua politica non ha nessuna logica. Vuole solo rincorrere, come gli ignavi descritti da Dante, una bandiera senza colore. La sua bandiera è quella del consenso momentaneo, ma bisogna essere molto cauti nell'invocare pene esemplari. Salvini per i responsabili di un partito che, per ipotesi, avessero sottratto ingenti fondi pubblici, mettiamo 49 milioni, cosa farebbe? Invocherebbe la pena di morte?".