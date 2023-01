Domenica In, come si presenta Ezio Greggio. La battutaccia gela Mara Venier

Sullo stesso argomento: Venier accoglie un cantante misterioso e i social si scatenano

RIsate, colpi di scena e un paio di battute che hanno provocato un certo imbarazzo. Ezio Greggio è tra i protagonisti della puntata dell'8 gennaio di Domenica In, su Rai. Ospite di Mara Venier, l'attore e il conduttore di Striscia la Notizia per presentare il suo libro "N° 1" si presenta con un regalo insolito, un mazzo non di fiori ma di ortaggi. "Ma cosa mi hai portato?" dice la conduttrice. "I fiori appassiscono, che le porto? Mi sono fatto preparare un mazzo di verdure, così ti durano di più. Con queste ci fai il minestrone" è la trovata di Greggio. "C'è anche il naso di Amadeus" afferma il comico estraendo dal mazzo una carota.

Un clima goliardico su cui Greggio insiste: "Scusate, io e Mara è da 71 anni che abbiamo una storia segreta. Abbiamo un figlio, si chiama Cristiano Malgioglio è venuto un po’ così così", ha detto il conduttore di Striscia, "non assomiglia a noi due ma ha preso dalla sua zia Vladimir Luxuria”. Una battuta che ha fatto calare il gelo in diretta e che è stata criticata sui sociale, così come un scivolone grammaticale dell'ospite: "Se dovrei usare una parola…", ha detto Greggio sbagliando un congiuntivo, subito fatto notare da molti utenti si Twitter.