Harry d'Inghilterra, il principe accusa: "Li rivoglio". Nuovo veleno sulla royal family

Giada Oricchio 03 gennaio 2023

Harry d’Inghilterra, principe di nascita, demolitore reale di lavoro, torna a sparare ad alzo zero sulla Royal family. In particolare sul fratello William e sulla moglie Kate Middleton, pare infatti che il padre Carlo sia stato mezzo salvato dalla furia iconoclastica del figlio. Dopo le sei puntate della serie tv Netflix “Harry&Meghan”, che mescolava in maniera maldestra sciroppo e veleno per un’autoapologia dei duchi di Sussex, arriva nelle librerie di mezzo mondo l’autobiografia del secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana.

Per l’occasione, Harry ha rilasciato due interviste: una all’emittente americana CBS e una a quella britannica ITV, in onda domenica 8 gennaio. Nel colloquio con l’amico giornalista Tom Bradby (amato dai Sussex perché fu l’unico che, durante il viaggio del 2019 in Sud Africa, chiese a Meghan Markle come si sentisse, nda), Harry ha fatto capire ai Windsor che il memoriale “Spare - il minore” è un’altra picconata alla monarchia più antica del mondo e ai suoi smaltati rappresentanti: “Vorrei indietro mio padre, vorrei indietro mio fratello. Voglio una famiglia, non un'istituzione ma non hanno mostrato alcuna volontà di riconciliarsi. Vogliono farci passare per i cattivi. Non c'era bisogno che andasse così”.

Chi è riuscito a leggere le oltre 400 pagine assicura che sarà la lapide sul rapporto tra i due fratelli e che le rivelazioni unilaterali non sono il miglior viatico per riannodare i fili dei legami familiari. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto trapelare che i Windsor sono “davvero sfiniti” dal continuo flusso di disinformazione dei Sussex, ma non sarebbero intenzionati a rispondere direttamente, fedeli al codice di comportamento adottato dalla Regina Elisabetta II “mai lamentarsi, mai spiegare”. “Spare – il minore” edito da Mondadori in Italia è stato scritto a quattro mani con il premio Pulitzer JR Moehringer e sarà disponibile dal prossimo 10 gennaio. Poi speriamo che H&M abbiano finito le cartucce a salve e finalmente inizino la loro nuova vita indipendente dalla Royal family.