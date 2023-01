Giorgia Meloni, la foto con la sorella Arianna: "Ai rosiconi e ai nemici". Gli altri auguri

Giada Oricchio 02 gennaio 2023 a

Natale e Capodanno: auguri inusuali e informali dalla famiglia di Giorgia Meloni. La premier ha chiuso la legge di Bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio e ha ottenuto il via libera al decreto Rave giusto in tempo per godersi il cenone dell’ultimo dell’anno in compagnia degli affetti più cari e soprattutto più fidati. In particolare, Arianna Meloni, 48 anni, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae insieme alla sorella e ha scritto un post orgoglioso e puntuto: “Auguri a chi ci creduto, a chi non l’ha fatto ma si sta ricredendo, auguri anche ai rosiconi che non si ricrederanno mai per puntiglio”. E via con un’altra frecciatina: “Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici che remano contro, sarà davvero difficile fermare la sola e unica voglia di fare bene nell’interesse di tutti e mai in quello personale. Sarà un grande anno perché questo è il nostro vero augurio. Auguri a chi combatte ogni giorno e auguri a chi si è arreso perché possa ritrovare la forza. Auguri a chi pensiamo non ci sia più ma in realtà sta qui con noi. Auguri fratelli miei”.

Un messaggio di pancia, nient’affatto istituzionale, ma è noto che le due donne siano molto unite e che in questo modo Arianna abbia voluto testimoniare la grande stima verso la sorella minore, prima donna a diventare presidente del Consiglio nella storia repubblicana d’Italia. Giorgia Meloni, invece, aveva augurato agli italiani “un 2023 di orgoglio e di ottimismo”.