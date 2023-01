In Onda, Viola sminuisce Meloni come donna: “Ha accettato il gioco politico maschile”

02 gennaio 2023 a

Nella puntata del 2 gennaio di In Onda, talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, si parla della figura di Giorgia Meloni come donna. Per farlo viene interrogata Antonella Viola, professoressa ordinaria di Patologia generale, salita alla ribalta durante la pandemia Covid: “Sento l’importanza della battaglia di genere, sento che è un tema estremamente sentito dalle ragazze più giovani. Non sono convintissima che l’arrivo di Meloni alla presidente del Consiglio sia un passo importante in questa direzione. Lo è senza dubbio da un certo punto di vista, è la prima donna che ci è arrivata, ma lei non porta avanti questo tema. Ricordiamo tutti la battaglia sul nome, lei si vuole presentare come un leader neutrale, quasi neutro, non volendo riconoscere quello che rappresenta. Su ‘il’ premier ha assunto una posizione assurda. Non sono convinta che sia un passo decisivo verso la parità di genere nella politica, Meloni - l’attacco della professoressa Viola - è una donna che ha accettato il gioco politico maschile ed è anche questo il motivo per cui è arrivata dove è arrivata. Sarebbe bello che arrivasse in quel posto una donna che rompe gli schemi e che porta avanti un gioco politico diverso, un gioco politico al femminile”.