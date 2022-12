Omnibus, Giovanni Donzelli: cosa fa il governo Meloni contro l'evasione

29 dicembre 2022 a

Giovanni Donzelli spiega nel corso della puntata di "Omnibus" andata in onda il 29 dicembre le misure anti-evasione messe in atto dal governo Meloni attraverso la Manovra di bilancio. Innanzitutto è necessario ristabilire un rapporto di fiducia tra Stato e cittadini che possa diminuire la quota di sommerso. E poi la lotta alle multinazionali che sono le vere cause della grande evasione.

"Quello che è da evitare sono le grandi sanatorie sulle grandi multinazionali - ha detto Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia - Penso, per esempio, alle grandi società delle slot, alle società dell'informatica o alle società che pagano le tasse all'estero. Quelle sono le grandi evasioni. Per lo Stato le difficoltà non derivano dall'idraulico che, quando arriva, ti chiede un pochino meno in fattura. Quelle cose naturalmente sono sbagliate e dobbiamo stare attenti ma, per evitarle, basta abbassare le tasse e non perseguitarli come fossero criminali. Se l'economia in Italia sopravvive, infatti, è anche perché qualcuno la produce. Insomma nella Manovra di bilancio per la lotta all'evasione c'è il tentativo di riappacificare il popolo italiano con lo Stato sul tema del Fisco. Se tu per qualche motivo, o perché c'era la crisi, non hai pagato le tasse, lo Stato ti dice: "Pagale ora, le dilazioniamo". La possibilità di rateizzare offerta alle società calcistiche vale anche per tutte le altre società sportive. Diamo cinque anni di tempo per pagare le tasse e diamo a tutti la possibilità di rimanere aperti. Se l'italiano si fida dello Stato è anche un modo per farle pagare le tasse".