Manovra Meloni, Feltri distrugge la sinistra: "La migliore degli ultimi 10 anni"

28 dicembre 2022 a

Mentre si "combatte" l'ultima battaglia sulla Manovra (il via libera al Senato slitta a domani scongiurando così l'esercizio provvisorio) il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri picchia durissimo sulle opposizioni. Ospite di "Controcorrente" su Rete 4, commenta: "Tutte le Manovre - ogni qualvolta che un governo le affronta, sono da criticare e, in effetti, le critiche piovono in un modo vorticoso".

"Convinto che questa manovra è migliore di tutte quelle degli ultimi 10 anni fatte dal centro sinistra"@vfeltri interviene a #Controcorrente pic.twitter.com/80MqR4FHOd — Controcorrente (@Controcorrentv) December 27, 2022

Le opposizioni hanno scatenato l'inferno per protestare contro i tempi troppo stretti arrivando persino a occupare la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po’ di tempo per esaminarla", ha scritto in un tweet la presidente dei senatori del Terzo Polo, Raffaella Paita. Corsi e ricorsi per il direttore editoriale di Libero che sottolinea: "La cosa non mi stupisce. Sono convinto che questa Manovra, con tutti i difetti che può avere, è migliore di tutte le Manovre fatte negli ultimi dieci anni dai governi di centrosinistra che oggi rimproverano Meloni di non saper fare quello che loro non hanno saputo fare in dieci anni. Giorgia Meloni sta governando da due mesi e mi sembra che si sia comportata in modo egregio". Sinistra colpita e affondata.