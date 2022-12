Maria Elena Boschi fa gli auguri di Natale vestita così. E su Instagram impazziscono

26 dicembre 2022 a

Vip e outfit di Natale: Maria Elena Boschi, 42 anni, si trasforma in una "That-girl", le icone di stile della porta accanto. Come l'anno scorso, l'ex ministra ha postato sul suo account Instagram, due selfie per augurare Buon Natale ai follower. Ma questa volta ha osato molto di più: capelli sciolti sulle spalle, maglietta nera attillata con scollo ampio e birichino sul seno, minigonna rossa tartan, calze scure e solo un anello al dito. Nessun altro accessorio.

Un look semplice, quasi collegiale, che la rende estremamente sexy e facilmente imitabile dalle fan. Anche in questo caso, la deputata di Italia Viva non ha rinunciato a un vezzo caratteristico della Regina Elisabetta II: il rossetto. Un rosso brillante per evidenziare le labbra turgide e rimpolpate. Makeup leggero sul resto del volto dall'incarnato chiaro. Sullo sfondo l'albero di Natale e al suo fianco... nessuno. Già perché MEB ha festeggiato in famiglia, ma del fidanzato Giulio Berruti non c'è traccia pubblica. I due fanno coppia fissa da un paio di anni e l'attore le ha regalato un bel solitario come pegno d'amore. Ma la data del matrimonio non è mai stata fissata. Tantissimi i like alle foto e i commenti di apprezzamento, qualcuno ha esagerato e le ha suggerito di "lasciare la politica e aprire Onlyfans".

G.O.