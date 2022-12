Otto e mezzo, Andrea Scanzi fa la profezia sul governo Meloni

22 dicembre 2022 a

Andrea Scanzi fa il punto sul governo Meloni e sulla crisi del Pd. Per il giornalista de "Il Fatto Quotidiano" le due cose sono strettamente collegate. Il governo di Giorgia Meloni durerà a lungo. Almeno fino a quando l'opposizione sarà disatrata come quella attuale. O completamente allo sbando come quella del Partito democratico. Oppure finta come nel caso del Terzo Polo. Anche di questo si è parlato durante la puntata di "Otto e mezzo" andata in onda il 22 dicembre su La7.

"Tra i collanti di questo governo - ha spiegato Andrea Scanzi - c'è proprio la pochezza dei dem. Questo governo, vorrei sbagliarmi, durerà. Secondo me è paragonabile a quello di Berlusconi del 2001: litigano tutto il giorno ma rimangono assieme". Poi il riferimento alla deriva che sta vivendo il Partito democratico. "Tre mesi dopo la scoppola alle elezioni, il Pd non sa ancora cosa fare e soprattutto cosa farà da grande - ha attaccato Scanzi - Sta solo prendendo tempo e, nel frattempo, il Movimento Cinque Stelle sta decollando. Come se non bastasse Renzi e Calenda fanno una finta opposizione. E in queste condizioni Meloni non ha avversari".