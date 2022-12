Otto e mezzo, Mario Monti dà i voti alla manovra di Giorgia Meloni

22 dicembre 2022 a

a

a

Mario Monti dà i voti alla manovra di bilancio del governo di Giorgia Meloni. Il senatore a vita è stato ospite in collegamento con "Otto e mezzo" su La7 nella puntata del 22 dicembre e ha dato la sua pagella alle norme della Finanziaria.

"Hanno un problema di questione morale". Così Antonella Viola boccia la sinistra

«Sulla manovra mi ha sorpreso positivamente la conformità alle linee europee e la prudenza per il bilancio pubblico e per questo gli darei un 8 o addirittura un 9. Non supera, però, il 4 nella grande disattenzione al tema delle diseguaglianze che, semmai, vengono rafforzate. E poi mi sarei aspettato una maggiore pretesa del rispetto delle regole e dello Stato, da questa Destra sorprende che non ci sia tra condoni e nuove norme. Quanto ai cinghiali, sicuramente non sono parte essenziale di una manovra di bilancio» così il senatore Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. «È una maggioranza particolarmente eterogenea e non sono sicuro che gli altri leader che compongono la maggioranza desiderino il successo del governo. Ma trovo affascinante come Meloni, una donna in un ambiente profondamente maschilista, sia riuscita a imporsi sugli altri aspiranti leader del governo» conclude Monti.