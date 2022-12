Otto e mezzo, Antonella Viola incastra la sinistra: hanno un problema morale

16 dicembre 2022 a

Qatargate, sinistra e Pd. Lo scandalo che ha scosso il Parlamento europeo corre anche negli studi di "Otto e mezzo". Ospite nello studio di Lilli Gruber, Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Secondo la scienziata, la sinistra è alle prese con una pesante crisi di valori e dovrà fare una scelta chiara: mettere o no la questione morale all'ordine del giorno?

"C'è un'amarezza e una preoccupazione che questa vicenda possa screditare il lavoro di tante organizzazioni non governative che hanno a cuore le questioni sociali e la difesa della giustizia e dei diritti - ha detto Antonella Viola - C'è da un lato una preoccupazione che si possa fare una generalizzazione in questo senso. Dal punto di vista politico quello che emerge è che nella sinistra c'è un problema di questione morale, questione che venne sollevata da Enrico Berlinguer e che poi è diventata un cavallo di battaglia del Movimento Cinque Stelle. La sinistra oggi ci deve dire se la questione morale è una priorità per il Pd e per la sinistra europea. La sensazione è che buona parte di chi non ha votato alle ultime elezioni non sono elettori di destra. Semplicemente non si fidano della sinistra italiana. Bisogna recuperare la credibilità attraverso un'attenta selezione della dirigenza e dei candidati. Tutto questo con l'obiettivo di costruire una sinistra credibile".