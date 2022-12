Manovra, Misiani: "Fanno i fenomeni con..." E il conduttore di Omnibus stronca il piddino

Giada Oricchio 21 dicembre 2022 a

La mattina ha l’oro in bocca, non certo le battute salaci. Lo sanno bene a “Omnibus”, l’approfondimento sull’attualità di LA7, dove è andato in onda un siparietto in punta di lingua. Durante la puntata di mercoledì 21 dicembre, il conduttore Frediano Fenucci stava analizzando con i suoi ospiti la legge di Bilancio, in particolare lo stralcio (rinviato a marzo) delle cartelle fino a 1.000 euro che riguarda in particolare multe e tributi locali. Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Finanze, ha difeso la decisione sostenendo che è praticamente impossibile per l’Erario riscuotere quei crediti.

Di parere opposto Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del Partito Democratico, che ha detto: “La misura colpisce i Comuni perché sono loro che poi non hanno le risorse in bilancio… il governo sta facendo il fenomeno con i soldi degli altri…”.

Una citazione edulcorata di una nota espressione più volgare ma che spesso rende il senso. E Fenucci con aria tra l’ingenuo e il malizioso lo ha puntualizzato: “La citazione vera sarebbe un po’ diversa… ma lasciamo stare… non è il caso… a quest’ora la risparmiamo ai nostri telespettatori… diciamo che li vede come ‘i furbetti del quartierino’”. Gli ospiti in studio hanno concordato pur ridendo sotto i baffi.