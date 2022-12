Severgnini travolto dai social: "Con 15mila euro al mese....", cosa dice da Gruber

21 dicembre 2022 a

Mentre continuano le indagini sul Qatargate con le valigie piene di soldi che fanno crollare decenni di elucubrazioni sulla presunta, anzi presuntissima superiorità morale della sinistra, le tesi dei commentatori nei talk show per circoscrivere la tangentopoli europea a poche mele marce si fanno via via più audaci. E i telespettatori a sentire certi sofismi restano senza parole, e quando le trovano sono più che altro di indignata protesta. Fa ancora discutere, ad esempio, l'uscita di Beppe Severgnini a Otto e Mezzo, martedì 20 dicembre su La7. Nel programma condotto da Lilli Gruber l'editorialista del Corriere della Sera si è avventurato in un sentiero particolarmente impervio.

Per Severgnini lo scandalo delle mazzette dal Qatar è "un fatto molto italiano”. Quel che emerge, tuttavia, è che "la sinistra ha commesso peccati che negli ultimi vent’anni ha commesso un po’ di più la destra”. Tant'è. Poi il giornalista ha provato a dare una spiegazione psicologica alla brama di denaro: “Cosa scatta nella testa di un uomo che ha un ottimo stipendio, un’ottima posizione, una bella vita? Io ho il sospetto che a un certo punto a un uomo politico venga quasi una sorta di strana invidia" afferma. "Firma la legge per gli appalti per una persona che il mese dopo va in giro con il Porsche Cayenne, mentre lui va in giro con la Panda Cross”, è il parallelismo usato da Severgnini che poi proferisce la frase decisiva: “15 mila euro al mese sono molti ma non è che diventi proprio ricco. Per questo scatta una specie di strana invidia. Altrimenti non si spiega”.

In studio lasciano cadere nel vuoto - d'altronde l'ospite principale era Pier Luigi Bersani, già di suo in un certo imbarazzo nel commentare la vicenda visto che Antonio Panzeri, al centro dell'inchiesta belga, è del suo partito, Articolo 1 - ma sui social è scattata l'indignazione generale. "Per Severgnini con diecimila euro al mese non ti arricchisci. Lo dice a tutti quegli italiani che non arrivano alla fine del mese, vero? Ma dove vive?", "Io mi domando quando noi morti di fame ci stuferemo di farci pe**ulare", "Se uno che guadagna 15 mila euro al mese non è ricco chi prende 600 euro di pensione cosa è? E i ragazzi cui offrono 300 euro al mese?" sono alcuni dei commenti che si leggono in rete.