Otto e mezzo, Severgnini: "La sinistra sperava che...". Qatargate, crolla tutto

L'imbarazzo della sinistra per lo scandalo corruzione che ha travolto il Parlamento europeo e l'ex esponente dem, Pier Antonio Panzeri, ex eurodeputato del gruppo dei “socialisti e democratici”, raggiunge ormai vette altissime. Senza contare che dietro l'angolo potrebbero esserci sviluppi ancora più clamorosi, viste le voci che danno nuove "gole profonde" che stanno collaborando attivamente con gli inquirenti belgi. Della "questione morale" che travolge la sinistra si parla nella puntata di martedì 13 dicembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il giornalista del Corriere della sera definisce la questione è "grave e seria" per un motivo: "Questa volta è stato il Qatar, ma può essere successo altre volte".

“Si battono sul contante e poi...”. Sorgi si scatena contro la sinistra travolta dagli scandali

C'è una questione politica di fondo: "La sinistra sperava di essere di diversa, stiamo capendo che non lo è". Per l'editorialista "l'ipocrisia non funziona mai, quando ti beccano" con le mazzette "la gente si arrabbia ancora di più". Severgnini poi affronta il tema pià ampio della corruzione nella politica. Esiste infatti una sorta di "corruzione mentale" che colpisce i politici "di tutti i colori che si abituano a vivere come le star che frequentano", e i lauti stipendi che la collettività versa loro non vengono più considerati sufficienti. "Questo è l'inizio della fine", conclude.