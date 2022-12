Stasera Italia, “terrificante”. Sansonetti spara a zero su Qatar 2022: cosa bisognava fare

19 dicembre 2022 a

a

a

Si sono conclusi con il successo dell’Argentina sulla Francia i Mondiali 2022 che si sono disputati in Qatar. All’indomani della finale, nel corso della puntata del 19 dicembre di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, si discute della competizione di calcio, con Piero Sansonetti, direttore de Il Riformista, piuttosto critico per le partite giocate a Doha: “Io sono uno di quelli che non avrebbe mai giocato in Qatar i Mondiali. Come da giovane non avrei giocato i mondiali in Argentina nel 1978, durante una terrificante dittatura, visto come trattavano gli oppositori. Su Russia 2018 sono cose diverse, lì si può discutere… Vogliamo parlare di quali sono i diritti civili in Qatar? È una cosa terrificante, non sappiamo come abbiano fatto a conquistare questi mondiali, a scipparli agli Stati Uniti, che sono una grande potenza. Fino all’ultimo - sottolinea Sansonetti - hanno voluto insistere, mettendo la mantellina a Lionel Messi. Non sappiamo se ci sono stati, 6-10-15mila morti per la costruzione degli stadi, io sono abbastanza indignato, sono uno che il calcio lo segue molto”.