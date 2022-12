Mondiali, "schiaffo" di Putin a Macron: esulta per la vittoria dell'Argentina

19 dicembre 2022 a

Mentre Emmanuel Macron cercava di consolare Kylian Mbappé e gli altri calciatori francesi dopo la sconfitta contro l'Argentina di Lionel Messi, Vladimir Putin si prendeva la sua vendetta sportiva. Il presidente russo ha dichiarato di aver assistito alla finale dei Mondiali in Qatar. Lo riporta Ria Novosti. Putin ha detto di aver chiamato il presidente dell’Argentina per congratularsi per "una vittoria meritata".

Occorre ricordare che dopo lo l'invasione dell'Ucraina, la Fifa aveva escluso la Russia dal Mondiale in Qatar. I russi, infatti, avrebbero dovuto disputare il primo spareggio contro la Polonia e, poi, nel caso di vittoria avrebbero sfidato la vincente tra Svezia e Repubblica Ceca. Come noto, ad andare in Qatar è stata la Polonia che è stata eliminata dalla Francia agli ottavi.