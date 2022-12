Tagadà, “eventi molto negativi”. Aprile vede il tracollo per Soumahoro

15 dicembre 2022 a

a

a

Nuovi guai per la famiglia di Aboubakar Soumahoro. Liliane Murekatete, moglie del deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, è indagata dalla Procura di Latina per false fatturazioni. La notizia viene commentata nella puntata del 15 dicembre di Tagadà, talk show di La7 che vede Tiziana Panella alla conduzione, con la giornalista di Oggi Marianna Aprile: “Ci sono sempre due piani da tenere presenti, il primo è quello della giustizia, che farà il suo corso, vedremo con quali esiti e come evolverà questa indagine. È un problema per lui? Sì, dal punto di vista politico lo sarebbe per chiunque, a maggior ragione lo è per chi come Soumahoro si è imposto all’attenzione pubblica, con conseguente candidatura, combattendo battaglie che erano tese a difendere alcune categorie, che invece, se tutte le ipotesi di reato fossero dimostrate, sarebbero le categorie danneggiate. È un problema politico”.

"Siamo alla corruzione di terzo tipo". Veneziani a valanga su Qatargate e caso Soumahoro

“Un intrigo del genere non sarebbe venuto in mente neanche al più severo dei detrattori delle battaglie di Soumahoro. È una cosa - spiega ancora Aprile - che colpisce al cuore le battaglie che ha fatto per tutta la vita, la sua stessa identità civile, prima che politica. Bisogna avvicinarsi a questa storia con grande attenzione e misurando bene le parole, non parliamo solo di un’indagine, ma anche - chiosa la giornalista - di un percorso personale e politico di Soumahoro”.