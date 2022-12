Tagadà, Veneziani contro Qatargate e caso Soumahoro: siamo alla corruzione di terzo tipo

15 dicembre 2022 a

Caso Soumahoro e Qatargate. Sono gli scandali che tengono banco in queste ore sia nel dibattito politico che in quello televisivo. Nella puntata di Tagadà del 15 dicembre prende la parola Marcello Veneziani che spara a zero sull'atteggiamento di chi predica bene e razzola malissimo.

"Siamo di fronte a una corruzione di terzo tipo - dichiara Veneziani parlando con Tiziana Panella - Eravamo abituati a una corruzione politica: finanziamento dei partiti che coinvolgevano la sinistra e non solo. Poi c'è stata la corruzione ordinaria di Tangentopoli. Questo terzo tipo di corruzione, invece, ha di aberrante che viene fatta nel nome e sulla pelle dei diritti umani. Riguarda sia il Qatargate che il caso Soumahoro. In questo caso l'aspetto simbolico è importante: la corruzione è fatta nel nome di falsi principi e questo è a dir poco inquietante. Bisogna stabilire se si tratta di vari casi isolati oppure di una sistema e di una filiera. E' inquietante presentarsi come l'opposto della corruzione, come i salvatori degli oppressi e degli sfruttati e poi trovarsi a opprimere e sfruttare insieme a Stati che sono oltre la democrazia e attraverso un sistema di arricchimento personale basato addirittura sull'accumulazione di sacchi di denaro".