L'Aria che Tira, Tommaso Cerno contro la sinistra: inciampa nelle sue stesse battaglie morali

Qatargate al centro degli interessi de L'Aria che tira. La sinistra fa sempre la morale agli altri ma, fatalmente, resta impigliata nelle stesse battaglie che cerca di portare avanti. Lo scandalo delle tangenti al Parlamento europeo ne è una prova lampante e il direttore de L'Identità, Tommaso Cerno, smaschera il doppio gioco del Pd e chiede che venga fatta subito totale chiarezza.

"Ho profondo senso di compassione. Panzeri non è nel Pd grazie a Renzi perché andò in Articolo 1 ma la sua storia è dentro quella della sinistra - ha detto Cerno - Vorrei sentire un'invocazione di chiarezza e trasparenza nella sinistra che inciampa su giganteschi massi di cronaca che finiscono sempre per abbattere i simboli di determinati eroismi e battaglie morali che la sinistra si intesta contro il mondo. Qui non stiamo parlando di un assessore che ha rubato soldi facendo degli appalti. Stiamo immaginando che si stia inventando un sistema che, a pagamento, anziché fare il suo lavoro cercava di convincere il Parlamento europeo, la stampa e l'opinione pubblica del rispetto dei diritti umani. Questo fatto assume una rilevanza gigantesca per la sinistra alla vigilia della sua rifondazione. Il mondo dell'immigrazione si sporca in modo squallido con la vicenda che ha visto al centro un simbolo stesso dell'immigrazione. E ora si sporcano anche i diritti umani. La sinistra gridi a uno stop. Andate a guardare dentro le persone che vi girano intorno".