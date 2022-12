Sabina Guzzanti a sorpresa: “Stimo Giorgia Meloni, scalata faticosa tra i maschilisti”

13 dicembre 2022 a

Un endorsement sorprendente per Giorgia Meloni. L’attrice Sabina Guzzanti, nota per le sue posizioni di sinistra, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale le si chiede conto delle imitazioni dell’attuale presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia: “L’ho trattata bene? È perché ho stima per lei. Una donna presidente del Consiglio penso ci faccia sentire tutte più forti, oltretutto viene da un ambiente più maschilista di quello dell’area progressista e immagino che sia stata anche una scalata faticosa”. Guzzanti, che in passato ha avuto contrasti giudiziari con l’ex ministra Mara Carfagna, viene interrogata sulla possibilità di scendere in politica, dando una risposta secca nel colloquio con il quotidiano: “Non mi è mai passato per l’anticamera del cervello”.