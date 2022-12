Controcorrente, la rivelazione di Bruno Vespa su Meloni: "Il vero obiettivo al governo"

11 dicembre 2022 a

a

a

"Non ha niente da perdere, non le importa di essere rieletta e che chi non ha niente da perdere ha una marcia in più". Bruno Vespa, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha delineato l'attuale situazione all'interno del governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Non è preoccupata degli scontri tra gli alleati, quello è piuttosto fisiologico" ha spiegato il conduttore di Porta a Porta che ha poi svelato il vero obiettivi del premier dopo il lungo colloquio a Palazzo Chigi per il libro "La grande tempesta". "Il suo obiettivo è smontare la macchina burocratica - ha raccontato il conduttore di Porta a Porta - La scommessa quindi è vedere che cosa riuscirà a fare il governo per smontare questa macchina cioè per sfoltire i processi autorizzativi, che sono terribili e che bloccano regioni, Stato, imprese, bloccano tutto. Il ritardo italiano è storico soprattutto per questo. Speriamo che ce la faccia, altrimenti questo Paese continuerà a rimanere paralizzato".