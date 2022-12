Pd, Giuseppe Cruciani affossa Elly Schlein: “Sconosciuta, usa argomenti senza senso”

Sullo stesso argomento: Avversari sconfitti in partenza, sondaggio senza pietà sul futuro del Pd

Elly Schlein non convince per nulla Giuseppe Cruciani. Il giornalista e conduttore radiofonico de La Zanzara si è scagliato contro la candidata per la segreteria del Partito Democratico, criticandola per il suo scarso curriculum e per usare argomenti vuoti: “È una signora non conosciuta ai più, diciamo la verità, che si chiama Elly Schlein. Non la conosce nessuno, la conoscono solo i giornalisti per il momento. Poi magari diventerà famosa, diventerà il capo della sinistra. A me non interessa se è lesbica, non lesbica, se va con gli uomini, non me ne frega nulla di queste cose qua, io le persone le giudico da quello che dicono. Per me una persona lesbica, bisessuale o eterosessuale, non me ne frega nulla. Ma dovete sentire le supercazzole che ho avuto la ventura di leggere sul web. Una cosa pazzesca… ‘La giustizia sociale e climatica’, ma che ca**o vuol dire? Sono - sentenzia Cruciani, mentre David Parenzo approva il discorso di candidatura per il futuro del Pd - delle supercazzole senza senso”.