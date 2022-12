Tagadà, Moratti sulle regionali: centrodestra e centrosinistra sono schemi superati

05 dicembre 2022 a

A Tagadà si parla di elezioni regionali in Lombardia. Letizia Moratti candidata alla presidenza sostenuta dal Terzo polo cerca di superare le divisioni tra schieramenti contrapposti. E cerca di trovare una mediazione sui temi concreti che interessano i cittadini. "Chi si candida a presidente della Regione deve rispondere a tutti gli elettori - risponde Moratti a Tiziana Panella - C'è troppa semplificazione. Quando si dice che la sicurezza è di destra o l'ambiente di sinistra è una semplificazione. Bisogna superare gli schemi del centrodestra e del centrosinistra. Io devo parlare a tutti gli elettori. Le bollette energetiche e le difficoltà delle imprese non sono né di destra né di sinistra. Bisogna risolvere i problemi concreti. Io parlo agli studenti, ai lavoratori. Sto cercando di rispondere a questo tipo di esigenze".

Per quanto riguarda il ticket con Majorino, Moratti apre a una possibilità. "Sono domande politiche - spiega - Non credo che agli elettori interessi qualcosa. Poi è riduttivo parlare di ticket. Quando si gestisce una regione come la Lombardia si deve parlare di squadra, non di ticket. Con un rapporto tra tecnici e politici che deve essere capace di ricomprendere la buona politica e gestire le situazioni complesse. Ben vengano le possibilità di convergenza su tematiche concrete che abbiano proposte concrete: per esempio in che tempi e con che controlli si mettono in atto le politiche".