Che Tempo Che Fa, la confessione di Alberto Angela su papà Piero sorprende Fazio

“Era un segreto per tutti”. Alberto Angela svela un retroscena sugli ultimi giorni di vita del celebre padre Piero, l’uomo simbolo della cultura in tv. Ospite del programma di Rai3 “Che Tempo Che Fa” su Rai3, domenica 4 dicembre, il divulgatore scientifico ha ricordato il genitore scomparso il 23 agosto scorso all’età di 93 anni.

Il 22 dicembre, uscirà un podcast con tre brani inediti composti al pianoforte da Piero Angela poco prima di lasciare questa vita. Un sogno che si è realizzato secondo Alberto Angela: “Era un grande jazzista, uno dei suoi più grandi sogni era quello di registrare un disco, è riuscito a farlo. Erano anni che glielo dicevamo, suonava il pianoforte da sempre, ma era un perfezionista: o era tutto perfetto o niente”.

Il conduttore di “Ulisse” non ha mai condiviso il suo dolore in pubblico fatta eccezione per il discorso di addio ai funerali, ma all’amico Fabio Fazio, conduttore di CTCF ha rivelato un particolare: “Negli ultimi tempi, mio padre avrebbe voluto dire che se ne stava andando e abbracciare tutti. Con la musica ha trovato il modo di farlo. Nessuno sapeva come stavano andando le cose, nemmeno i suoi collaboratori… solo i familiari e nemmeno tutti, solo quelli più stretti”.

