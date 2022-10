Memo Remigi, rompe il silenzio Jessica Morlacchi: "Menzogne da parte sua"

28 ottobre 2022 a

Il caso Memo Remigi scuote la Rai in un cortocircuito social-televisivo. Pochi telespettatori si erano accorti della palpata in diretta al fondoschiena di Jessica Morlacchi, ex leader dei Gazosa e nello staff della trasmissione Oggi è un altro giorno proprio come il cantante di Innamorati a Milano. Ma il video è stato postato su Twitter e il caso è esploso con viale Mazzini che ha stracciato il contratto di Remigi, 84 anni, che dalla puntata incriminata non è più apparso nel programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1.

"La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma 'Oggi è un altro giorno' in onda su Rai1. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme", la gelida nota del servizio pubblico.

I retroscena parlano di una Morlacchi furiosa per quella che è asta ritenuta una vera e propria molestia. Il cantante, al secolo Emidio Remigi, da parte sua si è lanciato in scuse acrobatiche: "Nessuno mi ha comunicato nulla. Avevo degli esami da fare, ho fatto il tagliando, sa, a 84 anni...ma non è vero che mi hanno sospeso (...). C’è un’atmosfera goliardica tra noi, ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario. Io cercavo di sistemare il microfono che era caduto dalla cintura. Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, non sono mai stato questo tipo di persona".

"La Morlacchi, povera stella, è quella che più di tutti ha subìto questa cosa. Io mi sono scusato e mi dispiace che lei in questo caso sia un po' la vittima di questa situazione. Io non avevo alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere. Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo" sono le parole del cantante riportate da Fanpage.

Morlacchi, 35 anni e una carriera solista dopo l'avventura dei Gazosa, è restata in silenzio fino alle parole del collega che ridimensiona l'accaduto a goliardata: "Sono molto dispiaciuta e mi aspettavo almeno delle scuse immediate. Non che si inventasse delle menzogne", le parole della cantante riportate dal Corriere della sera.