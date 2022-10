Memo Remigi riceve il Tapiro d'oro: "Sono un pi**la, gioco tra amici venuto male"

28 ottobre 2022 a

Memo Remigi ha ricevuto il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli di Striscia la notizia. Un tapiro avvolto da un polpo, chiaro riferimento al fatto che Remigi ha palpeggiato il sedere alla collega Jessica Morlacchi in diretta, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, su Raiuno, di cui il cantante era ospite fisso.

Clamoroso Remigi, come si giustifica per la palpata in tv... Silurato dalla Rai

La Rai ha già annunciato di aver interrotto il suo contratto dopo averlo allontanato dalla trasmissione. "Più che un Tapiro questo potrei definirlo un Tapirlo, perché mi sento davvero un pirla! - commenta Remigi - Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico. Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male".

"Che gioco è toccare il culo a una persona?", lo incalza l’inviato di Striscia. E il cantante risponde: "A volte porta fortuna, ma non questa volta", commenta Remigi, che sul suo futuro aggiunge: "Temo che in Rai sia finito. Spero di fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro".

Morlacchi poche ore prima aveva duramente condannato il comportamento di Remigi: "Quando ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza, sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo. Anche ad 84 anni si può imparare dagli errori della vita. A tutti, per favore, chiedo ora silenzio e ringrazio la Rai per avermi protetta e sostenuta".