Reddito di cittadinanza, Revelli esagera: per uccidere il M5s fanno morire i poveri

Sul reddito di cittadinanza siamo al mors tua vita mea. Il politologo Marco Revelli non esita a utilizzare immagini forti pur di attaccare l'azione di governo. Come è noto, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni vuole rimodulare il sussidio che in futuro andrà ai fragili e a tutti coloro che non possono lavorare. Eppure per Revelli, intervenuto venerdì 2 dicembre a Stasera Italia su Rete 4, c''è il rischio che si giochi "una partita sociale". Quella politica chiara: "Ammazzare i 5 stelle. Va bene, è un obiettivo politico come un altro. Ma così muoiono anche i percettori di reddito, muore anche il tema della povertà" afferma nel programma condotto da Barbara Palombelli.

Per Revelli "a chi sta facendo questa battaglia" dei "poveri evidentemente non interessa molto", e l'obiettivo difobdo è mprs tua vita mea" perché "togliere il reddito di cittadinanza vuol dire togliere una rete di sopravvivenza. Buona parte delle persone che lo percepiscono, se viene meno quel filo di ossigeno, vanno in asfissia" conclude. Peccato che nessuno vuole togliere la sussistenza a chi ne ha bisogno, e il disegno del governo va a implementare il passaggio dal Reddito al mondo del lavoro che in questi è mandato.