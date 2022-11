Otto e mezzo, Caracciolo sul caso Juventus: il sistema calcio non è sostenibile

30 novembre 2022 a

Juventus nella bufera per il caso del presunto falso in bilancio e della manovra stipendi. All'indomani delle indagini della Procura di Torino e delle dimissioni in blocco dell'intero Cda bianconero, il calcio è al centro dell'interesse di molti. Se n'è parlato durante la puntata di "Otto e mezzo" in onda mercoledì 30 novembre su La7.

Lucio Caracciolo: "Il problema è della Juve che è la più grande squadra di calcio italiana ed è anche un problema di sistema italiano. Questa è la punta di un iceberg. Il calcio non è sostenibile in generale. Lo sappiamo da molto tempo. La Juve, infatti, ha tentato una fuga in avanti con la Superlega che sarebbe diventato uno spettacolo hollywoodiano e avrebbe perso la sostanza agonistica che è quello che, in realtà, attrae la gente. E' un problema nazionale e mondiale. Se guardiamo cosa circola nel calcio in termini di soldi, cosa entra e gli stipendi che vengono dati è chiaro che il sistema non può reggere. E se non regge il calcio diventa un problema sociale e politico. Non sono l'unico malato di calcio in questo Paese. Il calcio interessa perché divide".