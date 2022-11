L'Aria che tira, Santanché contro Moratti: non ha detto la verità

30 novembre 2022 a

Letizia Moratti candidata alla presidenza della Regione Lombardia con il Terzo Polo. Il ministro del Turismo Daniela Santanché parte all'attacco e smaschera le presunte bugie dell'ex vicepresidente della Lombardia. Secondo Santanché, Moratti non è stata sincera fino in fondo quando ha spiegato le ragioni che l'hanno convinta a cambiare schieramento. Se n'è paralto durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 30 novembre su La7.

"Letizia Moratti ha fatto un percorso con tutto il centrodestra - ha detto il ministro del Turismo in collegamento con Myrta Merlino - Oggi rimango basita che abbia fatto una celta di campo così spiazzante soprattutto per se stessa non tanto per noi. Ha governato sino all'altro ieri con Fontana, ha fatto il vicepresidente della Regione Lombardia e l'assessore regionale alla Sanità Non è che ha vinto un concorso, è stata chiamata dalla politica ed era orgliosa di poter dare un contributo in Regione. L'ha fatto in questa metà di campo. Ha avuto incarichi dal centrodestra. Insomma trovarla ora nell'altra metà del campo è un problema suo, non nostro. Quando ha detto che aveva fatto questa scelta ha addotto il comportamento del governo. Ecco, in quel caso l'ho trovata davvero poco coraggiosa. Avrebbe dovuto dire la verità, cioè che la sua scelta non è dipesa dalle azioni del governo che a lei non erano piaciute"..