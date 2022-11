Stasera Italia, Romano svela l'obiettivo di Calenda: "Entrare nel governo Meloni"

29 novembre 2022 a

a

a

"L'opposizione non si fa cosi". Il deputato Pd Andrea Romano, ospite di Stasera Italia su Rete4 nella puntata di martedì 29 novembre, analizza tutte le contraddizioni di Calenda e svela quale sarebbe, secondo lui, il vero obiettivo del leader di Azione.



Oggi Carlo Calenda ha teso una mano al governo Meloni, ne parliamo con @AndreaRomano9 a #StaseraItalia pic.twitter.com/uefNxAE9nv — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 29, 2022



"Il tema non è l'interlocuzione nel governo tra maggioranza e opposizione, ma è dove si fa l'opposizione: si fa in Parlamento, nella commissione bilancio, sui provvedimenti e sugli emendamenti. Quando si fanno questi colpi di teatro si vuole mandare un messaggio politico. E oggi se lo è lasciato un po' scappare questo messaggio politico quando ha detto a Forza Italia: 'basta sabotare questa legge di bilancio, dovete aiutare di più la Meloni'. È un mondo capovolto: una forza di opposizione che ha chiesto il voto degli italiani per Draghi, oggi, dice a Forza Italia, che è parte della maggioranza, di fare meglio il lavoro di maggioranza. In realtà nel Terzo Polo si stanno preparando a entrare nel governo Meloni. Un giorno lo fa Renzi e un altro giorno lo fa Calenda, è un po' una corsa a due" afferma Romano.