Quanto dura la Meloni al governo? La frase-rivelazione di Bruno Vespa

25 novembre 2022 a

a

a

"Questo governo non durerà poco". Ne è convinto il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa che di fronte all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è fiducioso. "Non so se il governo di Giorgia Meloni durerà 5 anni - dichiara il giornalista - Ma non credo durerà poco anche perché gli altri dove vanno? Questo governo non ha un’opposizione strutturata, come fu quella di Berlusconi a Prodi".

E ci sarebbe una frase importante pronunciata dal premier che potrebbe supportare la tesi di Vespa ribadita dallo stesso conduttore anche al settimanale Oggi: "Ha in mente un cambiamento strutturale, non politico. Finora nessuno è riuscito ad abbattere il muro di vincoli che l’Italia si è costruita attorno. Lei vuole riuscirci e renderci un Paese normale… Mi ha detto: 'Io non ho niente da perdere. Non voglio essere rieletta a qualunque costo".