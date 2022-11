Non è L'Arena, Sallusti umilia la grillina Baldino: "Non sputare"

Giada Oricchio 21 novembre 2022 a

La proposta di legge della Lega di dare un bonus da 20.000 euro alle coppie under 35 che si sposano in chiesa ha suscitato le proteste dell’opposizione e costretto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a specificare che la misura “non è un’iniziativa del governo”.

Durante l’ultima puntata del talk politico “Non è l’Arena”, domenica 20 novembre, il direttore del quotidiano Libero, Alessandro Sallusti, ha difeso l’idea dando vita a un acceso botta e risposta con Vittoria Baldino, esponente del M5s. “Vedo che sorride e non capisco perché, cosa c’è di male ad aiutare le famiglie a fare figli?” ha osservato il direttore subito rintuzzato da Baldino: “Eh ma non le aiuti dando 20.000 euro solo se si sposano in chiesa, le supporti se dai loro opportunità di lavoro, asili…”.

Sallusti, che dava per scontato il welfare, ha precisato: “Certo, ma se in più ti do pure 20.000 euro… comunque le do un consiglio non richiesto: le consiglio di non sputare sul fatto che se uno mette su famiglia riceverà dei soldi. Se fa così perderà altri elettori…”, “Il bonus esiste già in alcune Regioni, il punto è che non si può dire ‘ti do i soldi se contrai matrimonio religioso” ha ribattuto la pentastellata a sua volta bloccata dal conduttore Massimo Giletti che dava lettura dello stop giunto da Palazzo Chigi.