Rtl 102.5, Filippo Nardi spiazza tutti per l'Inghilterra ai Mondial

Segna l'Inghilterra. Quinto gol contro l'Iran. In studio a Cologno Monzese c'è Filippo Nardi, inglese doc. Commenta la partita insieme al Conte Galè, Fabrizio Ferrari, La Zac e Andrea Salvati. In studio, come tanti tifosi che RTL 102.5 invita durante i Mondiali di calcio, arriva anche l'ex gieffino. Proprio lui, amatissimo dal pubblico per qualche fuori programma da sempre virale.

A un certo punto in studio arriva il quinto gol dell'Inghilterra. E Nardi si spoglia, togliendosi la maglietta. Le telecamere della radiovisione staccano e non lo inquadrano, lui corre per lo studio e poi torna seduto. Indossa di nuovo la t-shirt. Promessa mantenuta, Nardi - che è uno dei primi tifosi in studio a RTL 102.5 fa divertire il pubblico. Show. Il clima dei mondiali regala anche tutto questo.