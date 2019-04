Il video di suor Cristina diventa un caso

A “Ballando con le Stelle” deflagra la polemica su Suor Cristina. La religiosa ha registrato l’esibizione con il team di Stefano Orodei una settimana fa trattandosi di Sabato Santo. Ivan Zazzaroni non ha mai approvato la presenza di Suor Cristina nel dancing show e continua a opporsi: “Non è Ballando con le Stelle. Non voto una cosa registrata. C’è un mancanza di rispetto verso la gara perché non balla dal vivo e insieme agli altri che ballano davanti a 4 milioni di telespettatori rischiando di sbagliare”, ma Selvaggia Lucarelli osserva: “Lei viene giudicata da 4 milioni di telespettatori solo perché è una suora, è diverso”.

Zazzaroni si impunta e si rifiuta di votare e la Carlucci: “Come non voti? E’ un caso straordinario, non era mai successo a Ballando con le Stelle. Il motivo della sua assenza è religioso, è una ragione superiore. E’ dove deve stare. Non se ne deve fare una questione di metodo”. Stessa osservazione di Carolyn Smith: “Sono casi limite”. Fabio Canino appoggia il giornalista: “A parte che l’esibizione sembrava presa da Tele Pace, ma Suor Cristina sa ballare e deve essere trattata come una concorrente qualsiasi”. La Lucarelli mette in evidenza: “Esistono stop fisici e spirituali, questo è spirituale. Altrimenti vorrà dire che quando un concorrente si infortuna lo mandiamo fuori. Mi sembra un capriccio” e Zazzaroni: “Capriccio no, non te lo permetto, a 61 anni non te lo permetto”. Guillermo Mariotto tira fuori la vena cristiana: “Suor Cristina è dove deve essere. Preghiamo anche noi perché Gesù Cristo è risorto, chiedo al pubblico di farsi il segno della Croce. Buona Pasqua a tutti”.

I giurati sono indisciplinati, ma Milly Carlucci dà loro la corda giusta e poi la tira: “Adesso votate”. Zazzaroni dà zero, gli altri optano per un 6 politico e Mariotto: “Hai capito? Se ne lavano le mani e io do un 10”. Ivan Zazzaroni punge: “Non capisco il 10”, ma per tutta risposta viene letteralmente spernacchiato nonostante i richiami di Milly Carlucci.