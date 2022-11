È morta Nonna Rosetta di Casa Surace: il post di addio commuove il web

18 novembre 2022 a

È morta, all’età di 89 anni, Nonna Rosetta di Casa Surace, divenuta una star del web. A darne notizia su Instagram è la stesso profilo di Casa Surace, un gruppo di videomaker che realizza filmati ironici per i social, giocando sulle differenze culturali e di abitudini tra Nord e Sud dell'Italia.

«Ti chiamiamo nonna - si legge nel commovente post - perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che "pippitierà" per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: "Stattaccort"».

La signora Rosetta era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo di attori campani Casa Surace, Beppe Polito. Era probabilmente il personaggio più amato del gruppo, conosciuta sia per i video sul web ma anche in televisione, grazie alle pubblicità in cui appariva come testimonial di alcuni brand dopo essersi fatta conoscere dal pubblico nei video su Casa Surace.